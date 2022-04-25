坏蛋联盟北美票房冲第一 以约2400万美元登顶

（法新社洛杉矶24日电） 3部新片联手撑起北美周末票房，据北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天的数据，动作喜剧动画片「坏蛋联盟」（The Bad Guys）以约2400万美元登顶。

广告 继续浏览后续

「坏蛋联盟」堪称动物版「瞒天过海」（Oceans 11），配音阵容包括山姆洛克威尔（Sam Rockwell）、克雷格罗宾森（Craig Robinson）以及奥卡菲娜（Awkwafina）等。

合家欢片是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情受创最深的电影类型，但这个周末这类型电影整体来说颇有斩获，「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2）再次位居第二，22至24日有1520万美元收入。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）说：「疫情确实扼杀了全家一起进戏院看电影的机会，但如今民众又开始携家带眷进戏院看戏了。」

他说：「我们跟疫前水准还差得远，但起码这是好的开始。」

排名第3的是华纳兄弟的「怪兽与邓不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），票房1400万美元，远低于上周末开片的4300万美元。

排名第4和第5的都是新片，亚历山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）主演的「北方人」（The Northman）有1200万美元表现，尼可拉斯凯吉（Nicolas Cage）饰演尼克凯吉（Nick Cage）的「超吉任务」（The Unbearable Weight of Massive Talent）吸金720万美元。

第6到第10的电影依序为：「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），540万美元；「失落谜城」（The Lost City），440万美元；「斯图教父」（Father Stu），330万美元；「魔比斯」（Morbius），230万美元；「劫命救护」（Ambulance），180万美元。

© 2022 AFP