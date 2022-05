坏蛋联盟续使坏 再度称霸北美票房

(法新社洛杉矶1日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天通报的数据显示,动作喜剧动画片「坏蛋联盟」(The Bad Guys)周末以约1610万美元票房成绩,再次称霸北美票房。

类似动物版「瞒天过海」(Oceans 11)的「坏蛋联盟」,周末有这样的表现完全得力于竞争相对不激烈的关系,等到6日,迪士尼就即将推出超级英雄大片「奇异博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)。

「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2)再次位居亚军,4月29日至5月1日期间有1140万美元表现。

「音速小子2」美加上映4周共进帐1亿6090万美元,超越原版「音速小子」的1亿4800万美元,在COVID-19(2019冠状病毒疾病)大流行时代电影中,堪称奇葩。

「怪兽与邓不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)续占北美票房第3位置,收入830万美元。目前为止,「怪兽与邓不利多的秘密」是「哈利波特」相关电影中,表现最差的一部。

排名第4的依旧是亚历山大史柯斯嘉(Alexander Skarsgard)主演的「北方人」(The Northman),进帐630万美元。

第5的是杨紫琼演出的「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),有550万美元表现。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross)说:「4月是另一个美加票房表现很好的月份。」他还说,过去两个月来的表现,比去年夏天遭疫情重创的惨澹票房「改善许多」。

第6到第10的电影依序为:「超吉任务」(The Unbearable Weight of Massive Talent),390万美元;「失落谜城」(The Lost City),390万美元;「记忆杀神」,310万美元;「斯图教父」(Father Stu),220万美元;「魔比斯」(Morbius),150万美元。

