坏蛋联盟续使坏 再度称霸北美票房

（法新社洛杉矶1日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报的数据显示，动作喜剧动画片「坏蛋联盟」（The Bad Guys）周末以约1610万美元票房成绩，再次称霸北美票房。

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类似动物版「瞒天过海」（Oceans 11）的「坏蛋联盟」，周末有这样的表现完全得力于竞争相对不激烈的关系，等到6日，迪士尼就即将推出超级英雄大片「奇异博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）。

「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2）再次位居亚军，4月29日至5月1日期间有1140万美元表现。

「音速小子2」美加上映4周共进帐1亿6090万美元，超越原版「音速小子」的1亿4800万美元，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行时代电影中，堪称奇葩。

「怪兽与邓不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）续占北美票房第3位置，收入830万美元。目前为止，「怪兽与邓不利多的秘密」是「哈利波特」相关电影中，表现最差的一部。

排名第4的依旧是亚历山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）主演的「北方人」（The Northman），进帐630万美元。

第5的是杨紫琼演出的「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），有550万美元表现。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）说：「4月是另一个美加票房表现很好的月份。」他还说，过去两个月来的表现，比去年夏天遭疫情重创的惨澹票房「改善许多」。

第6到第10的电影依序为：「超吉任务」（The Unbearable Weight of Massive Talent），390万美元；「失落谜城」（The Lost City），390万美元；「记忆杀神」，310万美元；「斯图教父」（Father Stu），220万美元；「魔比斯」（Morbius），150万美元。

© 2022 AFP