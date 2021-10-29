坚持生理性别不能改挨批 英哲学教授辞职

（法新社伦敦29日电） 英国萨塞克斯大学哲学系教授史托克坚信生理性别不能改，而成为跨性别人权与言论自由两派势力拉锯的争议焦点。被指控为控跨性别恐惧症的史托克，于28日辞去教职。

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史托克（Kathleen Stock）的信念是，人们可以改变自己的性别，但不能改变生理性别，引发维权人士挞伐并要求解聘她。

这是英国大学院校发生类似连串争议的最新一起，包括若干力挺史托克的多位内阁大臣目前正在推动立法，以规范英格兰境内各大学保护言论自由。

史托克28日表示，尽管校方领导阶层在这个议题上采取「令人钦佩且正直」态度，不过历经「非常艰难的数年后」，她决定辞去萨塞克斯大学（University of Sussex）教职。

学校发布离职公告后，她在推特发文说：「我希望其他面临同样处境的学术机构能够由此汲取教训。」

萨塞克斯大学发表声明说，校方「力挺并坚定捍卫她行使学术自由与言论自由，以及免于任何形式霸凌及骚扰的权利，我们先前寄望史托克教授会认为她能重返工作岗位，且我们原本会支持她」。

这位女教授先前曾抱怨，因担忧在校园内人身安全，她无法出席辩论。

© 2021 AFP