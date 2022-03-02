埃克森美孚：撤出俄罗斯油气营运 不再有新投资

（法新社纽约/休士顿1日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，西方大型能源公司陆续撤离俄国，埃克森美孚公司（Exxon Mobil）今天表示，将退出在俄罗斯的业务运作，包括石油和天然气生产。

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埃克森美孚今天代表一个包含俄罗斯、印度和日本企业合作的集团宣布，将开始逐步退出在俄罗斯的大型油田运作。

这个集团在声明中说：「因应最近事件影响，我们将展开程序停止业务运作，并逐步退出萨哈林1号（Sakhalin 1）事业。」集团也强烈谴责俄罗斯侵略乌克兰行为，并强调不会在俄罗斯投资新计画。

埃克森美孚并未提到撤离时间表，也未说明可能的资产减值问题。根据埃克森美孚2月提出的财报，公司在俄罗斯的资产价值40.55亿美元。

根据官网，埃克森美孚去年在俄罗斯各地雇用1000多人，在莫斯科、圣彼得堡（St. Petersburg）、叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）和南萨哈林斯克（Yuzhno Sakhalinsk）设有办公室。

目前不清楚埃克森美孚撤离多少名外籍职员。一位熟悉此事的消息人士说，公司派出一架飞机至库页岛（Sakhalin Island）撤离员工。（译者：纪锦玲）

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