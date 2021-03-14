埃及挖出基督教古聚落 西元5世纪教堂出土

广告 继续浏览后续

（法新社开罗13日电） 埃及古物部今天表示，法国挪威考古团队在埃及西部沙漠（Western Desert ）发现新的基督教遗迹，披露西元5世纪这个地区的修院生活。

古物部声明说，团队在巴哈利亚绿洲（Bahariya Oasis）Tal Ganoub Qasr al-Agouz进行第3次挖掘行动时，发现「多个玄武岩打造的建筑物，有些挖建在基岩中，有些是用泥砖打造」。

古物部伊斯兰、科普特、犹太古物主管塔拉特（Osama Talaat）表示，这个建筑群有「6个区块，包括3 座教堂和僧侣房间遗迹，墙上有涂鸦与科普特字体」。

团队领导人吉卡（Victor Ghica）表示，去年在基岩中发现「19个结构与1座教堂」，教堂墙上饰有「宗教铭文」与希腊文写的圣经章节，披露「这个地区僧侣生活特性」，也清楚显示该地区西元5世纪就有僧侣。

吉卡说，这项发现有助了解埃及这个地区「建筑物的发展以及第一个僧侣社群的形成」。

根据领导团队的法国东方考古研究所（French Institute of Oriental Archaeology），Tal Ganoub Qasr al-Agouz位于首都开罗西南方沙漠中，4世纪到8世纪有人居住，最兴盛的时期可能是5至6世纪左右。

2009至2013年的考古挖掘发现在僧侣生活背景下的「酒类生产保存与动物养殖」等物品。

埃及近月宣布多项考古新发展，希望振兴在2011年人民起义后到疫情爆发以来一蹶不振的观光业。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP