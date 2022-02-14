埃及社运人士被囚逾3年 开始狱中绝食抗议

（法新社开罗13日电） 埃及多个重要人权组织今天表示，社运人士夏基（Walid Shawky）为抗议自己被当局拘禁了3年多，已在狱中开始绝食。

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法新社报导，现年35岁的夏基（Walid Shawky）是非宗教团体「4月6日运动」（April 6 Movement）的创始人之一；此团体于2008年创立，在动员民众反对前总统穆巴拉克（Hosni Mubarak）的抗议活动上扮演着关键性角色；穆巴拉克于2011年人民起义时被推翻。

夏基也是一名牙医，他2018年10月遭当局指控「隶属一恐怖组织」，进而遭拘禁。在埃及，这种罪名常加诸于反对派人士身上。

由于埃及规定审前羁押最久只能两年，当局于夏基被囚22个月之后下令释放他，却从未真的让他自由，而是给他扣上另一项罪名。据人权团体说法，这是规避审前羁押上限很惯用的伎俩。

「埃及个人权益倡议组织」（Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR）说，夏基除了再度被扣上加入「恐怖团体」的罪名，同时被控于2020年，也就是夏基仍遭当局羁押期间，曾参与多场示威活动。

人权倡议进一步引述夏基妻子的话说，夏基今天开始绝食抗议。

多个人权团体估计，埃及有约6万名政治犯被囚禁。

美国1月切断对埃及的1.3亿美元军援，针对埃及政府批判人士、公民社会团体、记者与妇女的人权表达关切。

埃及-巴勒斯坦运动人士沙斯（Ramy Shaath）在接受法新社访问时，详述狱中残酷的环境与待遇，形容犯人如「下地狱不得好死」一般。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP