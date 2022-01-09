埃及起义代表人物 人权运动者沙斯遭囚9百天获释

（法新社巴黎8日电） 巴勒斯坦裔埃及人权运动者拉米．沙斯（Ramy Shaath）遭埃及囚禁近2年半后，今天抵达法国。家人表示，沙斯已被迫放弃埃及国籍。

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现年48岁的沙斯是2011年埃及起义的代表性人物，也是反以色列运动「抵制、撤资、制裁」（Boycott, Divestment and Sanctions, BDS）的埃及分部协调人。

法新社记者看到沙斯和法籍妻子李布隆（ Celine Lebrun）踏出巴黎戴高乐机场（Charles De Gaulle Airport），沙斯表示，终于重获自由，「让人有点激动」。

他说：「我过去两年半在狱中、在一些强迫失踪的地点辗转。其中一些不见天日，一些是独居房，一些则是和非常多的人待在一起，遭受非常不人道的对待。」

家人稍早发声明表示，这位巴勒斯坦资深政治人物纳比勒．沙斯（Nabil Shaath）之子正在前来巴黎的路上。家人还说，沙斯被埃及人「强行拘留」900天后获释，他们「松了一口气，也非常高兴」。

但家人表示，「很遗憾他们强迫拉米得放弃埃及国籍才能获释，两年半来不公不义地被拘禁在不人道环境之后，他应该无条件获释才对」。

「没人应该在自由和公民资格之间做抉择。」

沙斯是在6日晚间获释。

家人表示，埃及当局后来在开罗机场把沙斯交给巴勒斯坦自治政府代表，沙斯在开罗机场搭上飞往约旦首都安曼（Amman）的飞机，之后再转往巴黎。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在推特赞扬埃及释放沙斯的作法。

沙斯2019年7月因协助「恐怖组织」罪名被捕后，其妻遭埃及驱逐出境，2020年4月，埃及将沙斯和另12人列入恐怖名单。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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