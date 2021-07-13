基因剪辑在COVID-19实验立功 有可能发展出新疗法

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（法新社巴黎13日电） 根据今天公布的研究报告，科学家使用CRISPR基因剪辑技术，成功在实验室阻断SARS-CoV-2病毒在已感染人类细胞内传播，让2019 冠状病毒疾病（COVID-19）有机会出现新的治疗方法。

一群澳洲研究人员在「自然通讯」（Nature Communications）期刊上写道，这种基因工具能在实验室中有效防止病毒传播，他们希望很快就能展开动物实验。

CRISPR让科学家能够修改DNA序列和基因功能，之前就已崭露头角，可望用于消除促使儿癌病程发展的基因编码。

团队在最新研究中使用名叫CRISPR-Cas13b的?，它能与新型冠状病毒的相关RNA序列结合，降解病毒在人类细胞内复制所需的基因组。

来自澳洲「彼得多哈堤感染与免疫研究所」（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）的第一作者吕因（Sharon Lewin）告诉法新社，团队已设计出能辨识SARS-CoV-2病毒的CRISPR工具。COVID-19就是这种病毒所引发。

吕因说：「一旦病毒被辨识出来，这种CRIPSR?就会启动，把病毒大卸八块。」

「我们瞄准病毒数个部位，包括非常稳定不变和变异性很高的部位，都能非常有效分解病毒。」

这种技术用于「高关注变异株」（VOC）样本上，也能成功阻止病毒复制。所谓的高关注变异株包括最早在英国发现的Alpha变异株等。

虽然目前市场上已有数款COVID-19疫苗，但可用的治疗选项仍相对稀少，而且仅部分有效。

吕因坦承要把CRISPR应用在容易取得的药物上，可能还得等上「好几年而非几个月」。但她坚称这种工具仍有可能臂助抗疫。

吕因说：「我们还需要为COVID-19住院病患找出更好的治疗方法。我们现有的选项有限，最多只能减少3成死亡风险。」

© 2021 AFP