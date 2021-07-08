基地遇袭后 美驻伊拉克使馆附近遭火箭攻击

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（法新社巴格达8日电） 美军驻伊拉克与叙利亚基地遭遇火箭与无人机攻击后，伊拉克军方表示，今天清晨有3枚火箭朝美国驻伊拉克大使馆射出。

伊拉克军方说，美国大使馆本身没有被击中，但巴格达戒备森严的绿区内，有3个邻近地区遭火箭袭击。

联军表示，昨天有14枚火箭朝西部安巴省（Anbar）美军驻扎的空军基地射出，造成两名人员轻伤。

监控极端团体的美国非政府组职赛德情报集团（SITE intelligence group）说，一个称为「穆罕迪斯旅的复仇」（Revenge of al-Muhandis Brigade）的什叶派武装组织声称犯案，并誓言将击退「残暴的占领行动」。

联军发言人马洛托（Wayne Marotto）在推特发文说，昨天有数枚火箭落在阿萨德（Ain al-Asad）空军基地与周围地区，又说当地有数栋民宅与一座清真寺也受损。

询及暴力冲突再起时，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者：「这些攻击反映并代表出，获伊朗撑腰的民兵组织从根本上对伊拉克的主权与稳定构成风险。」

在叙利亚，美国支持的叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces）说，他们在东部奥马尔油田（Al Omar oil field）的基地附近击退了无人机攻击，又说无人机没有造成任何损害。

© 2021 AFP