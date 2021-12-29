基尔乔斯：澳网若缺三巨头将会是场灾难

（法新社墨尔本29日电） 澳洲网坛「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios）今天公开向纳达尔和乔科维奇喊话，敦促他们参加澳洲网球公开赛，还说「三巨头」若缺赛将会是场「灾难」。

广告 继续浏览后续

膝盖动刀仍在休养的瑞士好手费德瑞（Roger Federer）已决定退出，西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）则确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），目前计画不明。

目前世界排名第一的塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）在今年参赛名单上，但他不愿公开说明自己有无接种COVID-19疫苗，让外界怀疑他是否会出赛。

基尔乔斯表示，澳网不能少了各拿下20座大满贯冠军的「三巨头」。他说：「如果3人都没参赛，将会是场灾难，对于球迷和喜欢网球的人来说，这绝对是场灾难。」澳网公开赛下月17日将在墨尔本开打。

他告诉「墨尔本世纪报」（Melbourne Age Newspaper）：「这虽然是个让一些年轻人崭露头角的好机会，但整体来说，我们确实需要他们参与这项运动。」

基尔乔斯说，他并不清楚乔科维奇接种疫苗的情况。他说：「我祝他耶诞假期愉快，也希望他能尽可能出赛。如同我之前所说，我认为费德瑞、纳达尔和乔科维奇都须参赛。」

基尔乔斯自9月底后就因膝盖受伤未出赛，目前世界排名滑落至93。他表示，很期待在家乡球迷面前有所表现。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP