基督城枪案拍成电影 纽西兰总理批划错重点

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（法新社威灵顿14日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天批评一部计画开拍、讲述她因应2019年基督城清真寺攻击事件的电影，称这部电影的时机点不佳，且划错重点。

「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）上周报导，电影「他们就是我们」（They Are Us，暂译）计画描述一名白人至上主义枪手2019年3月15日在2座清真寺发动攻击，酿成51人丧命、40人重伤的惨剧。

「好莱坞报导」形容这部描述阿尔登因应这场暴力事件的电影是「激励人心的故事」。

阿尔登表示，这场攻击事件对许多纽西兰人来说依旧「余悸犹存」。

她表示，电影制作人未曾就这部电影谘询过她的意见。澳洲女星萝丝拜恩（Rose Byrne）将在片中饰演中间偏左的阿尔登。

阿尔登向纽西兰电视台（TVNZ）表示：「就我个人看来，这部电影对纽西兰来说来得太快，纽西兰人仍余悸犹存。」

她说：「某种程度上来说，还有很多故事应该被说出来，我不觉得我的故事属于其一，应该是（受害）社群的故事、（受害）家属的故事。」

基督城清真寺攻击案为纽西兰近代史上死伤最惨重的大规模枪击事件，阿尔登凭藉具同理心和包容力的处理方式，包括穿戴头巾会见哀悼者，广泛获得外界肯定。

这部电影的片名出自阿尔登在这起暴行后立刻承诺支持穆斯林社群，并加强枪枝法令的演说。

当时她表示：「许多直接受枪击影响的人，可能都是来到纽西兰的移民，甚至可能是难民，他们选择纽西兰为家，这里就是他们的家。他们就是我们的一份子，反而这些施暴的人不是。纽西兰不容如此极端和前所未有的暴力。」

由全国伊斯兰青年协会（National Islamic Youth Association）发起呼吁电影制作停工的请愿活动，已超过5万8000人连署。

协会指出，提案拍摄的电影「冷落了受害者和幸存者，反而着重一名白人女性的应变作为」。

穆斯林社群提倡人士迈尔（Guled Mire）向纽西兰电视台旗下新闻部门1 News表示，他认为这部电影「令人反感」，「完全符合这种白人救世主心态」。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP