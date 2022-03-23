基辅争夺战一触即发 乌克兰部队严阵以待

（法新社基辅23日电） 俄罗斯入侵已近一个月，俄军朝乌克兰首都基辅西北方和东方的推进行动似乎已停止，城内居民趁着宵禁喘口气并做好准备。基辅到处堆着沙袋和武器，随时可派上用场。

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商店奉命歇业，居民应要求待在家中，基辅有如一座鬼城，倒是防空警报声和远处爆炸声经常打破寂静，而地标性建筑圣索菲亚主教座堂（Saint Sophia Cathedral）的金色圆顶在春天的阳光下闪耀着。

曾拿下世界拳击冠军的基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）实施了周一到周三早上的宵禁，并告诉平民，一旦防空警报响起，就避往防空洞内。

在战前教德语的亚历克西（Alexis）带着法新社采访组穿梭基辅各地点，他说：「对入侵一开始就处在压力下的人们来说，这是稍微喘口气的机会。」

自从俄罗斯2月24日入侵以来，基辅的350万居民已有许多外逃，其中大部分是妇女和儿童。

留下来的多半是老年人和守卫城市的人，后者包括军队以及加入志愿防卫队的人。

加入志愿卫队的29岁律师科斯特茨基（Maxym Kostetskyi）说，宵禁的感觉「像是休息时间」，尤其目前已经是温暖的春天。

他说：「我们不知道俄军是否会继续设法包围这座城市，但我们的信心已增强许多，士气高昂。」（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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