基辅吁乌东民众即刻撤离家园 以免遭遇攻击

（法新社基辅6日电） 乌克兰指控俄军在首都基辅附近大肆屠杀，街道上四处可见平民遗体，美国和英国今天宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，基辅当局也警告乌东居民「即刻」离开，以免遭遇攻击。

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白宫对俄罗斯银行和俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的两名女儿祭出制裁，英国则制裁俄国两家银行，并矢言在年底前排除所有俄罗斯石油和天然气进口。

乌克兰指控俄军撤出基辅周边地区后，布查镇（Bucha）等地尸横遍野，数以百计平民陈尸街头，震惊国际社会。

美国总统拜登在华府谴责俄军在布查镇的骇人之举。他说：「平民惨遭冷血处决，遗体被扔到乱葬岗，让全世界看到这残酷且不人道的一面，还理直气壮。」

克里姆林宫否认有关俄军在布查镇屠杀平民的指控，反控这是乌克兰一手杜撰的「假造」影像，还说这是「粗鲁和愤世嫉俗的挑衅行为」。

乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）今天警告，俄罗斯恐对乌东地区发动攻击，敦促哈尔科夫（Kharkiv）、卢甘斯克（Luhansk）和顿内茨克（Donetsk）等地居民即刻撤离。

她在加密通讯软体Telegram写道：「现在必须这么做，因为人们之后将受到攻击并面临死亡威胁。」

自俄罗斯2月24日挥军乌克兰以来，已导致数以千计人丧生，超过1100万人流离失所。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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