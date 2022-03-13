基辅姊妹市佛罗伦斯游行声援乌克兰

（法新社义大利佛罗伦斯12日电） 俄罗斯入侵乌克兰之后，数以千计义大利群众今天聚集在乌国首都基辅姊妹市佛罗伦斯（Florence）声援乌克兰，乌国总统泽伦斯基也透过视讯现身。

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佛罗伦斯圣十字教堂（Santa Croce）外的广场今天涌现乌克兰国旗颜色黄蓝色的旗海。佛罗伦斯自1960年代洪水为患，基辅送出援助帮忙重建后，两市缔结为姊妹市至今。

一些乌克兰女性戴着象徵和平的花冠前来游行。在乌克兰顿内茨克（Donetsk）出生、现在在佛罗伦斯一家法律事务所工作的米哈伊伦柯（Lesia Mykhailenko）表示：「俄国现在是独裁统治，实在不懂他们为何要摧毁我们的城市，杀害我们的孩子。」

「但我没办法恨他们，因为我们几个世纪来关系都非常密切。」

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）也透过视讯在大萤幕上现身，他告诉群众，乌克兰「日以继夜」遭到炮轰，学校、医院、住宅区都沦为目标，「甚至连教堂、像你们这里这样的广场」都无法幸免。

根据义大利文翻译，泽伦斯基表示，俄国开打至今，乌克兰已有79名儿童遇害，欧洲一定「不能忘记」。

这场游行是由佛罗伦斯市长纳尔戴拉（Dario Nardella）发起，他也是全球38国200多座城市组成的欧洲城市组织（Eurocities）会长。

另一方面，法国今天也有近万人在全国各地游行示威，展现对乌克兰人的支持。

© 2022 AFP