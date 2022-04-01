基辅官员：俄军撤出车诺比核电厂 带走乌克兰军人

（法新社基辅31日电） 乌克兰官员今天说，俄罗斯军人在占领乌克兰车诺比（Chernobyl）核电厂数周后撤出，但带走他们俘虏的乌克兰军人，人数不明。

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乌克兰国家核电公司（Energoatom）在通讯软体Telegram引述核电厂员工说法发布声明说：「俄罗斯占领者逃离车诺比核电厂时，带走他们自2月24日起掳为人质的乌克兰国家卫队（National Guard）成员。」

目前还不清楚有多少乌克兰军人被带走。

今天稍早，负责管理车诺比禁区的政府机构说，所有俄军都已离开，并在脸书（Facebook）发文说：「车诺比核电厂区域已不再有任何外来者。」

乌克兰国家核电公司稍早说，俄军离开时，「分两列往乌克兰与白俄罗斯边境行进」，有「少数」俄军还留在核电厂区。

乌克兰国家核电公司表示：「也有迹象显示，一群包围斯拉夫蒂奇镇（Slavutych）的俄军目前也在整队移师白俄罗斯。」车诺比核电厂员工住在斯拉夫蒂奇镇。

自俄罗斯挥军入侵乌克兰以来，外界担忧车诺比核电厂辐射有升高的风险。

1986年4月26日，车诺比核电厂的第4号反应炉爆炸，酿成全球最严重的核灾，造成数以百计的民众死亡，并导致放射性污染往西扩散到欧洲各地。

© 2022 AFP