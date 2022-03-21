基辅购物中心遭俄军炮轰 增至6死

（法新社基辅21日电） 乌克兰首都基辅市区Retroville购物商场晚间遭俄罗斯军队炮轰，造成至少6人丧生。紧急救援人员今天在现场寻找其他罹难者的遗体。

广告 继续浏览后续

法新社记者表示，目前已寻获6具尸体。这栋10层楼的购物商场遭强大火力炮轰，停车场的车辆全毁，地面上炸出一个宽达数公尺的大洞。

被烧得焦黑的购物商场今天上午仍冒出黑烟，建物的南侧全毁，其中包括停车场内一处健身中心。

烧到变形的金属和瓦砾碎片散落数百公尺远，消防队员和士兵在现场寻找罹难者尸体。

法新社记者表示，昨晚攻击当时，轰然一声巨响震撼整个市区，购物商场冒出熊熊火光。

紧急服务部门在社群网站脸书（Facebook）表示，「敌军炮轰」引发购物商场数个楼层的大火，以及多辆车起火燃烧。

紧急部门发布的监视器画面显示，巨大爆炸产生蕈状云，接着是连串的小型爆炸。其他录影画面则显示，消防人员从断垣残壁中拉出至少一人，全身覆盖着瓦砾灰尘。

乌克兰军队士兵封锁现场，并警告可能会有未爆弹，提醒记者不要靠近。

购物商场附近住宅区的住家玻璃遭强大的爆炸威力震碎，当地的居民表示，他们数日前曾经在购物商场附近看到一座移动型火箭发射器。

基辅（Kyiv）过去一周来遭到一连串空袭，20日清晨一处公寓遭击中造成5人受伤。

© 2022 AFP