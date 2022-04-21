基辅：俄入侵以来 已110万乌克兰人返国

（法新社基辅20日电） 乌克兰边防部队发言人今天表示，俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，陆续已有超过100万名乌克兰人返国。

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边防部队发言人狄姆钦科（Andriy Demchenko）并未说明这些返国民众里，有多少人是先前因俄乌开战的相关因素离境。

狄姆钦科在记者会说：「这段期间有110万名我国公民入境乌克兰。」

他还说与俄罗斯的战争爆发以来，有「将近500万人」从乌克兰不同方向离境，2000多人因企图非法跨越边境遭逮捕。

狄姆钦科12日时曾表示，已有87万逃离战祸的乌克兰民众返国，里面也有越来越多妇孺，平均每天都会有2万5000到3万人回来。

联合国指出，自从俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）发动入侵以来，有超过500万乌克兰人外逃，国内700万人流离失所。

联合国难民署（UNHCR）指出，2月24日蒲亭发动攻击这天以来，已有503万4493名乌克兰人离境。

联合国难民署副高级专员克勒孟兹（Kelly T Clements）说：「冲突迈入第8周，现在人数已达500万人，而且还在继续增加，有500万个失去和受创伤的不同故事。」

这是欧洲自二次世界大战以来发展最为快速的难民危机。

但大批乌克兰人返回遭战火蹂躏家园却也引发当局发出警告；基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）本月稍早要逃离这场冲突的基辅居民先不要回来。目前俄罗斯仍会以飞弹攻击乌国首都基辅。

© 2022 AFP