基辅：俄罗斯倾力而出 企图全面攻占卢甘斯克

（法新社哈尔科夫26日电） 乌克兰官员表示，俄罗斯今天倾力而出，企图攻取工业区卢甘斯克（Lugansk）其余地方，乌东战火已高升到至今最猛烈的地步。

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在战火升高之际，乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）广播表示， 基辅（Kyiv）对西方国家愈来愈感到挫折，指盟国拖延武器运送；库列巴告诉德国外长，乌克兰需要「尽快」取得重型武器。

俄军未能攻占乌国首都基辅后，转进乌东工业区顿巴斯（Donbas），逐渐靠近几个城市中心，包括具战略性的北顿内茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）。

卢甘斯克州州长盖戴（Sergiy Gaiday）在通讯软体Telegram的一段录影中说：「情势仍然艰困，因为俄军倾全力想攻取卢甘斯克地区。」

他说：「北顿内茨克郊区目前战斗十分激烈，他们只想要摧毁此一城市，每天炮轰，没有片刻停歇。」

莫斯科也想拿下东北部枢纽哈尔科夫（Kharkiv）但被击退后，俄军持续对这乌国第二大城市展开炮轰，造成9人丧生。

顿内茨克（Donetsk）州长表示，今天有5名平民丧生。（译者：纪锦玲）

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