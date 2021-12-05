塔利班传草率处决前安全部队成员 西方谴责

（法新社华盛顿4日电） 人权团体披露阿富汗前安全部队成员遭「塔利班」（Taliban）「草率处决」之后，美国和西方国家今天群起谴责，要求尽速调查。

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美国、欧洲联盟（EU）、澳洲、英国、日本、加拿大、纽西兰、罗马尼亚、乌克兰和数个欧洲国家发布声明指出：「我们相当关切人权观察（Human Rights Watch）等团体所记录、阿富汗安全部队前成员遭到草率处决与被失踪的通报。」 「我们强调，这些外传的行动构成重大的侵犯人权情事，与塔利班宣布的特赦背道而驰。」

这些国家并要求阿富汗新领袖，确保特赦在全国各地、各层面实施。

人权观察本周稍早公布报告，报告记载8月中至10月期间，向塔利班投降或被塔利班逮捕的47名阿富汗国家安全部队（Afghan National Security Forces）前成员、军方人员、警察、情报探员，遭草率处决或强迫失踪。 声明指出：「必须迅速且透明地调查据报案件，追究负责人的责任，并必须清楚公布其措施，以立即吓阻更多的杀害与被失踪。」 美国支持的喀布尔政府8月间遭塔利班推翻，让塔利班在相隔20年后重新掌权。20年前，塔利班政府遭美国部队驱逐，终结他们对妇女残暴、未尊重人权等行径，现在的塔利班领袖掌权后急于取得国际认可，矢言新政权将改头换面。

但新政府却仍持续进行暴力惩罚，尽管他们承诺特赦前政府军队，但「可信指控」揭露塔利班重新执政后进行报复性杀害，让联合国深表关切。

© 2021 AFP