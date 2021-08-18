塔利班低姿态对外 各方仍不相信

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（法新社阿富汗赫拉特18日电） 阿富汗民兵组织塔利班近来公开承诺，将保障妇女与人权，放低姿态盼消除各方疑虑，不过首都喀布尔街头几乎不见妇女现身，显示各方对于塔利班能否说话算话仍难尽信。

法新社报导，塔利班（Taliban）夺回政权数日后，境内西部大城赫拉特（Herat）的女学生，披戴白色头巾并穿着黑色束腰外衣涌入教室。

学校开学了，校园里可见学生们匆匆穿过走廊在操场有说有笑，似乎浑然不知两周前席卷国家的混乱。

法新社摄影记者本周捕捉的这些画面，正是许多人担忧塔利班执政后将予禁止的场景。政府军与地方军阀溃败的数日后，这个强硬派的民兵组织占领了赫拉特。

赫拉特原本是古丝路城镇，邻近伊朗边界，发展为都市已久，与其他较保守的城镇大异其趣。

以诗歌与艺术闻名的赫拉特，妇女比较能自由漫步街头，而且有许多人就读各级学校。不过长期来看，赫拉特的未来仍有许多变数。

1990年代，塔利班以规范严格的伊斯兰教律法统治阿富汗，当时妇女几乎不准受教育及就业，现身公开场合必须裹着包紧紧的面罩，没有男性陪伴不能出家门。

不确定的氛围不仅笼罩着赫拉特，在首都喀布尔也是如此。塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid ）在夺回政权以来首次召开的正式记者会中表示，往昔世人眼中的这个叛乱团体「承诺，依据伊斯兰教原则让妇女就业」。

目前塔利班想对外推出新论述，宣扬他们已淡化若干比较极端的立场。前述发言人就正式宣布特赦令，赦免参与这场战争的「所有人」。

尽管如此，公开场合民众行止仍格外审慎，包括妇女几乎消失在喀布尔街头，外出的男性褪下西方风格的服饰，穿回更具传统特色的阿富汗罩袍。

以往塔利班曾公然在城市的广场与运动场执行鞭刑及处决，包括拿石头扔奸夫淫妇至死为止等。如今全球依然非常关切塔利班残害人权的劣迹，这个民兵组织掌权后，数以万计民众试图逃离阿富汗。

塔利班执政后，阿富汗妇女的未来将会如何，仍是充满变数。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP