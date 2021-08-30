塔利班允女性接受大学教育 但须男女分班

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（法新社喀布尔29日电） 阿富汗武装组织塔利班（Taliban）高等教育代理部长哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）今天说，将允许女性接受大学教育，但在塔利班统治下会禁止男女合班。

奉行严格伊斯兰教律法的塔利班本月中旬推翻西方国家支持的阿富汗政府、迅速掌握大权后，承诺会改变统治方式，不同于他们在1996年到2001年执政时实施的规定，即女孩和妇女们都不得受教育。

哈卡尼今天在与长老大会「国民会议」（loya jirga）举行的会谈中说：「阿富汗人民将继续依据伊斯兰教律法安全地接受高等教育，不会处于男女混合的环境中。」

他表示，塔利班想要「创设合理且符合伊斯兰教义的课程，与我们的伊斯兰、国家和历史价值一致，另一方面要能和其他国家竞争」。

在中小学，男生和女生也将分开上课，这在相当保守的阿富汗早已是常态。

塔利班承诺尊重女权方面的进步，但仍要以伊斯兰法律的严格诠释为前提。最急切的问题包括女性能否工作、接受各种程度的教育，以及能否男女合班。

但外界对塔利班的洗心革面抱持怀疑态度，许多人质疑他们能否遵守承诺。

在今天于喀布尔举行的会议中，除了长老和哈卡尼之外，还有其他塔利班高阶官员与会，没有任何女性出席。

一名曾在塔利班掌权之前担任一所城市大学讲师的女性说：「在恢复大学功能的事项上，塔利班高等教育部只谘询男教师和男学生。」

她说，这显示「一律不让女性参与决策」及「塔利班的承诺和行动之间有落差」。

塔利班于2001年被推翻后，20年来，大学入学率持续升高，尤其是女性，她们得以和男同学一起上课，也可以参加男教师的研讨会。

近几个月，阿富汗各地教育中心遭受袭击，数十人丧命，引发恐慌。塔利班否认发动这类攻击，而极端组织伊斯兰国（IS）地区分支已承认是其中部分事件的始作俑者。

塔利班20年前执政时，不准女性参与公众生活，也禁止娱乐，还实施残酷刑罚，例如通奸者会被判石刑。

塔利班尚未公布新政府成员，要等到美军和其他外国部队撤离后才会宣布。美国订定的撤军期限是本月31 日。

© 2021 AFP