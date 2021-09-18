塔利班关闭前政府「妇女事务部」 禁止中学女生回校上课

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（法新社喀布尔17日电） 塔利班接管阿富汗后，当地女权状况备受关注。塔利班今天疑关闭妇女事务部，改以恶名昭彰的劝善惩恶部代替。同日当局下令中学复课，但只有男性师生能重返校园。

法新社报导，在首都喀布尔，多名工人在妇女事务部大楼原址挂上标示牌，上面写着「劝善惩恶部」。

过去24小时内，推特上也出现数则推文，显示一群曾任职妇女事务部的女性聚集在大楼外，抗议她们失去工作。

众所周知，在1996年至2001年塔利班首度执政期间，劝善惩恶部执法人员会在街头公开鞭打没有男性亲属陪同、独自行走的妇女。

该部门还负责严格执行伊斯兰教法，例如强制参加祈祷，男性不得修剪胡须等。

同日稍晚，教育部发布声明，命令男性教师重返工作岗位，并称中学男生班将于18日恢复上课。

声明指出，「所有男性教师和学生都应该返回他们的教育机构」，但完全未提及女教师或女学生。

中学（学生年龄通常介于13岁至18岁）在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间多次被迫关闭；塔利班于8月中掌权后，中学也一直处于关闭状态。

塔利班先前多次宣称，这次他们将实施较温和的统治，但该组织仍坚持，在「可执行适当性别隔离措施」前，女性不能重返工作岗位；且她们在大学里仍须遵守严格的服装规定。

阿富汗的小学则已重启，绝大多数学校都将男孩和女孩分班上课，也有部分女性教师重返工作岗位。

© 2021 AFP