塔利班兵临城下 阿富汗总统急赴北方大城坐镇

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（法新社喀布尔11日电） 塔利班（Taliban）武装分子在不到一周内，占领阿富汗逾1/4省会。军情告急下，阿富汗总统甘尼11日飞往四面楚歌的北部重镇马萨里沙利夫，以提振遭到围攻政府军的士气。

甘尼（Ashraf Ghani）抵达马萨里沙利夫（Mazar -i-Sharif）之际，塔利班在一夜之间攻陷费萨巴（Faizabad），成为6日以来第9个沦陷的城市。

塔利班逐步进逼人口约50万的马萨市郊之际，甘尼与当地强人努尔（Atta Mohammad Noor）和恶名昭彰的军阀杜斯坦（Abdul Rashid Dostum），就如何捍卫这座城市进行会谈。

一旦马萨失守，将对喀布尔政府带来灾难性打击，也代表政府对北部的控制彻底崩溃，这个地区长期以来都是对抗塔利班的堡垒。

甘尼抵达马萨前数小时，官方社群媒体帐户发布照片，显示杜斯坦和突击队员在喀布尔登上一架飞机，准备飞往马萨。

阿富汗内部冲突引发的长期战争自5月以来急遽升温，当时以美国为首的联军展开最后阶段撤军，预定本月底前完成。

尽管政府军节节败退，美国总统拜登仍坚持会在8月31日前撤出所有美军，并于10日敦促阿富汗领袖「为自己而战」。

阿富汗内战日益白热化的同时，美国外交官正拼命试图恢复阿富汗政府与塔利班在卡达首都杜哈 （Doha）的谈判，以迫使塔利班接受停火协议。拜登则强调，华盛顿将透过空袭以及发放食物、设备和薪酬的方式，继续支持阿富汗政府军。

© 2021 AFP