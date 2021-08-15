塔利班再挺进 捷克撤使馆誓护阿富汗工作人员

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（法新社布拉格14日电） 塔利班（Taliban）战士今天进一步朝喀布尔挺进。捷克政府今天表示决定让喀布尔使馆人员撤离，并矢言帮助阿富汗籍的工作人员。

目前喀布尔（Kabul）和东部城市查拉拉巴（Jalalabad）是唯二尚未沦陷的城市，促使美国等西方各国纷纷展开撤侨行动。

捷克政府表示，撤离行动包括两名捷克外交官员及当地使馆工作人员。

捷克外交部长库拉内克（Jakub Kulhanek）在声明中说：「我们正采取一切可能的作法，帮助我们的外交官员安全离开阿富汗。」

库拉内克补充说：「如同其他欧洲国家，我们也会顾妥当地的使馆员工。这些人为捷克效力，我们会为他们负起全责。」他说：「我们同僚的妻儿面临死亡和酷刑威胁，我们绝不会允许这种事。」

捷克政府同时强调，他们不会背弃帮捷克军队翻译的阿富汗人员。

捷克国防部长梅特纳（Lubomir Metnar）说：「我很感谢翻译人员的贡献，我们会照顾这些翻译人员和他们的家眷，会对捷克有兴趣的人做出相关安排。」

捷克军队自2002年起加入阿富汗国际援助任务，今年6月撤军。

© 2021 AFP