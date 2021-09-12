塔利班准阿富汗女性上大学 但将禁男女混班

广告 继续浏览后续

（法新社喀布尔12日电） 塔利班政府的新任高等教育部长今天表示，阿富汗女性只要能跟男性分开学习，就能获准上大学。

塔利班组织（Taliban）1996至2001年统治阿富汗期间，女性权利严重受限。这群强硬派伊斯兰分子上月重掌大权后，宣称他们不会再用那么极端的方式统治。

但阿富汗新任高等教育部长哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）今天告诉记者新政府的教育计画时，对于将结束男女混班，态度仍理直气壮。

他说：「结束男女混合的教育制度不成问题。人民都是穆斯林，他们会接受的。」

塔利班本月稍早宣布，女性若穿上长罩袍（abaya）并佩戴尼卡布（niqab）面纱，而且课堂区分男女，或至少用帘子做区隔，女性还是能上大学。

女性在塔利班上次掌权期间被禁止上学，遑论大专院校。哈卡尼表示，自塔利班上次掌权以来，阿富汗教育体系已大幅改变。

他说：「跟过去相比，教育机构数量大幅增加。这给我们的未来、阿富汗的繁荣与自足带来希望…我们会接续现状做下去。」

一些人担忧新规定会把女性挡在课堂外，因为大专院校无资源分开授课。但哈卡尼坚称女性教师人数充足，如果找不到女老师，也能想出不违规的变通之道。

他说：「一切就看校方的能力。我们也能让男老师在帘子后面授课，或是使用科技。」

© 2021 AFP