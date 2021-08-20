塔利班击毙记者家属 德国之声吁政府协助

广告 继续浏览后续

（法新社柏林19日电） 德国公共国际广播机构德国之声（Deutsche Welle）说，阿富汗的塔利班（Taliban）战士挨家逐户搜捕一名旗下记者时，开枪击毙他的一名亲人，呼吁德国政府尽快提供协助。

德国之声指出，这名记者目前在德国工作。他的另一名亲人受到重伤，但其他人顺利逃脱。德国之声并未提供此一事件的相关细节。

德国之声台长林柏格（Peter Limbourg）谴责这起杀人案，他说这显示了媒体工作者和他们的家属在阿富汗面临的危险。

他指出：「我们其中一名编辑的亲人昨天遭塔利班杀害，是令人难以相信的悲剧，证明了我们在阿富汗的员工与家属身陷严峻的危险之中。」

「这是塔利班已在喀布尔与各省有计画搜捕记者的证据。情势紧迫，我们快要没有时间了。」

德国之声说，塔利班已突袭至少另外3名德国之声记者的住家。

德国之声等德国媒体组织呼吁德国政府尽快采取行动，协助他们在阿富汗的工作人员。

塔利班夺下首都喀布尔后大打公关战，承诺将给予媒体自由并赦免所有反对者，但法新社看到的联合国机密文件说，塔利班正在加强搜捕为美军与北大西洋公约组织（NATO）部队工作的人。

© 2021 AFP