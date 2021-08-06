塔利班刺杀阿富汗防长不成后 击毙政府媒体中心主任

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（法新社喀布尔6日电） 阿富汗内政部表示，政府媒体资讯中心主任梅纳泊今天在首都喀布尔一座清真寺遭民兵组织塔利班枪击身亡。塔利班数天前才扬言，为报复政府加强空袭，将杀害高层官员。

阿富汗内政部发言人史塔尼克赛（MirwaisStanikzai）宣布梅纳泊（Dawa Khan Menapal）身亡消息时表示：「残忍的恐怖分子再度犯下懦弱行为，杀害了一位阿富汗爱国者，令人遗憾。」

塔利班承认犯案，发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）发布给媒体的讯息写道：「他（梅纳泊）死于圣战士执行的一场特别攻击。」

自从外国部队5月展开最后撤军阶段以来，阿富汗长年冲突中的战事即加剧。撤军工作预定本月稍晚完成。

塔利班目前已控制阿富汗乡间广大地区，同时也在若干大城市挑战政府军，包括3日晚间在喀布尔对国防部长穆哈玛迪（Bismillah Mohammadi）发动炸弹攻击和枪击，尽管暗杀失败，却是数月来首度将战事扩展到首都。

塔利班4日表示，喀布尔突袭事件是回应阿富汗和美国军方在连串城市对反抗军加强空袭。塔利班并警告，还会对阿富汗政府领导人发动更多攻击。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP