塔利班势如破竹再攻下2城 阿富汗数万人逃出北部

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（法新社阿富汗昆都兹10日电） 阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）今天再攻下两城，其中一城距离首都喀布尔仅200公里；数以万计民众逃离北方家园，转往相对安全的喀布尔和其他市中心。

尽管阿富汗出现流血战事，有8座省会陆续遭塔利班势如破竹般攻破，美国总统拜登仍无意将美军8月31日的最后撤军期限往延后，而是敦促阿富汗各方领袖「团结一致」、「为自己国家战斗」。

拜登在华府告诉媒体，打了20年的战争，「我不后悔决定」要美军撤离。

稍早，塔利班在短短数小时内攻下阿富汗法拉省（Farah）省会法拉市与巴格兰省（Baghlan）省会普勒胡姆里市（Pul-e-Khumri）。

塔利班在推特上发布两则贴文，证实已攻占两城。

6日以来陆续落入塔利班手中的其他6座城市，都位于阿富汗北部；塔利班并着眼攻下北部最大城市马萨里沙利夫（Mazar-i-Sharif）。

阿富汗北部一向为反塔利班势力区，一旦马萨里沙利夫也失守，代表政府对北部的控制力量完全崩解。

与此同时，美国阿富汗和解问题特别代表哈里札德（Zalmay Khalilzad）目前在卡达，试图说服塔利班接受停火协议。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP