塔利班包围庞吉夏河谷 反抗势力称击退大举进犯

广告 继续浏览后续

（法新社庞吉夏河谷1日电） 阿富汗伊斯兰武装组织塔利班今天呼吁，死守庞吉夏河谷的那些人放下武器，于此同时，对抗塔利班的反抗势力表示，他们击退大举进犯。

法新社报导，庞吉夏河谷（Panjshir Valley）地形崎岖，四周环绕着白雪皑皑的参天山峰，位于阿富汗首都喀布尔（Kabul）以北约150公里处，可说是阿富汗境内最重要的反塔利班（Taliban）武装势力根据地。

塔利班在当地部署战士团团围住，由反塔利班民兵与前政府军组成的阿富汗「民族抵抗阵线」（National Resistance Front）则誓言捍卫庞吉夏河谷。

塔利班高阶领袖穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）在推特发文向庞吉夏河谷的人们喊话说：「我的弟兄们，我们尝试以对话解决庞吉夏问题…但很不幸一切都枉然。」

他说：「如今谈判破裂，圣战士（塔利班）已包围庞吉夏，里面仍有人不想要和平解决问题，如今取决于你们告诉他们，想要打仗的那些人，告诉他们够了。」

前政府国防部长穆哈玛迪（Bismillah Mohammadi）则说，塔利班8月31日晚间再度袭击庞吉夏河谷。

穆哈玛迪今天发推文表示，「昨晚塔利班恐怖分子袭击庞吉夏，但被击退」，并说塔利班战士34死65伤。

庞吉夏河谷的居民与反抗军则宣示战斗到底的决心。先前塔利班在1996至2001年执政期间，这些人中大多数曾与他们交战。

当地居民说：「我们准备战到最后一滴血，大家肩上都扛着枪并且准备开火，从黑发少年到白头老翁，人人都在谈论抵抗。」

© 2021 AFP