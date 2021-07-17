塔利班卷土重来 伊朗采取务实做法建立友好关系

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（法新社德黑兰17日电） 武装组织塔利班在美军撤离阿富汗的同时攻城掠地，势力范围扩及与伊朗接壤的重要边境口岸。对此，伊朗似乎采取务实做法，并希望与这个卷土重来的民兵组织建立友好关系。

法新社报导，强硬的逊尼派获得一连串胜利后，美军和盟军迅速撤离，阿富汗政府摇摇欲坠。这让什叶派伊朗担心逃离教派暴力的难民涌入该国，同时也不愿见到对立意识形态掌控邻国。

改革派报纸「国民信心报」（Etemad）警告，一旦塔利班这样的极端、暴力组织掌权，「将带来令人不愉快的后果，包括大批难民涌入，以及在我们的东部边界，与塔利班抱持相同思想的危险教派即将掌权」。

美军约20年前来到阿富汗，他们全面撤军前不到7周，塔利班宣称已掌控阿富汗多达85%领土。而伊朗与阿富汗接壤的边界长达900公里，让伊朗官员感到相当不安。

虽然长期以来，伊朗不断呼吁主要敌人美国自阿富汗撤军，但该国也担心塔利班一旦东山再起，或是阿富汗再度陷入混乱，后果将不堪设想。

位于义大利佛罗伦斯的欧洲大学学院（EuropeanUniversity Institute）研究员德姆（Clement Therme）告诉法新社，伊朗正试图「在激进反美意识形态偏好与维护该国东翼安全的必要考量之间取得平衡」。

先前联合国难民署（UN Refugee Agency）警告，阿富汗面临「迫在眉睫的人道危机」。目前伊朗已收容近350万名阿富汗难民，将近伊朗总人口的4%。

美国前总统川普于2018年恢复对伊朗制裁后，伊朗陷入经济危机。如果再有难民涌入，将让这个国家面临更大挑战。此外，伊朗也正疲于奔命，努力遏制第5波COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。

伊朗极端保守报纸「环球报」（Kayhan）警告：「虽然塔利班坚称他们不反对什叶派，且他们会尊重伊朗的边界，但是塔利班以武力为基础的做法，意味什叶派和国家边界面临不确定的未来。」

塔利班卷土重来，也让人们担忧，与伊斯兰国团体（Islamic State）有联系的圣战分子，可能在阿富汗获得更稳固的立足点。

© 2021 AFP