塔利班呼吁穆斯林国家 带头承认阿富汗新政府

（法新社喀布尔19日电） 塔利班去年8月重掌阿富汗，新政府的领导人艾昆德（Mohammad Hasan Akhund）今天呼吁穆斯林国家率先承认塔利班政权。

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目前尚无国家承认塔利班政府合法性，各国都在关注这一立场强硬的伊斯兰主义组织如今再次掌权，将如何治理阿富汗。塔利班曾于1996年至2001年统治阿国，期间因侵犯人权而声名狼藉。

尽管塔利班承诺这次执政会采取较温和的治理方式，但女性大致上被排除于政府组织之外，女子中学也多仍处于关闭状态。

塔利班政府总理艾昆德在喀布尔一场处理阿国重大经济危机的会议中表示：「我呼吁穆斯林国家带头正式承认我们。接着我希望我们能快速发展起来。」

艾昆德说：「我们不想要任何人的帮助。我们不是为了官员而想要（外交承认），而是为了民众。」

他并补充，塔利班已透过恢复阿富汗的和平与安全，满足了所有获得承认的必要条件。

倚靠援助的阿富汗陷入人道灾难，塔利班去年8月重夺政权使情况恶化，当时西方国家冻结了给阿富汗的国际援助以及该国取得海外资产的途径。

阿富汗工作机会稀缺，且许多政府员工几个月没有领到薪水。联合国并警告，阿富汗一半人口面临粮食短缺的威胁。

© 2022 AFP