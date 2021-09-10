塔利班夺回政权 911前夕英国警告恐攻威胁

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（法新社伦敦10日电） 英国主管对内情治的军情五处（MI5）处长麦卡勒姆今天表示，武装组织塔利班（Taliban）夺回阿富汗政权「激励」极端主义分子，并警告再度爆发恐攻的可能性。

法新社报导，911届满20周年前夕，麦卡勒姆（Ken McCallum）发表谈话说，过去18个月，即使在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐的封城期间，军情五处破获了6起进展至「最后阶段」的恐攻阴谋，并且在过去4年破获了31起。

他告诉英国广播公司（BBC）广播节目：「这个数字主要是伊斯兰主义者的恐攻阴谋，但有越来越多来自于右翼恐怖分子。据我观察，恐怖分子当然有可能在英国本土发动攻击。」

他说：「我们希望不会发生，正全力与盟友合作遏止这些情况发生，并且不断自我砥砺，尽我们所能。我们担忧的是，我们知道不可能做到面面俱到。」

麦卡勒姆说，盖达组织（Al-Qaeda）在2001年9月11日劫机发动攻击后，随着伊斯兰国（Islamic State）藉由网路煽动支持者成为极端主义分子，恐攻威胁已日益演变。

他另指出，在阿富汗发生的种种将使若干极端主义分子感到振奋及受到激励，这「毋庸质疑」。

他说，针对「越来越多逼近我们的风险」，英国情报部门将会防患于未然。

© 2021 AFP