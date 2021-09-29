塔利班夺回阿富汗政权后毒贩大发利市

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（法新社阿富汗郝斯伊玛达29日电） 虽然阿富汗的经济岌岌可危处于崩溃边缘，不过阿富汗南部鸦片市集的毒贩说，自从武装组织塔利班（Taliban）夺回政权以来，他们的鸦片价格暴涨。

自8月15日塔利班夺回政权以来，鸦片价格翻了超过3倍。鸦片在阿富汗、巴基斯坦或伊朗加工制成海洛因后，流入欧洲市场。

毒贩马逊（Masoom）说，走私的掮客目前以每公斤1万7500巴基斯坦卢比（约新台币2850元）的价格向他收购，而塔利班夺回政权前价格只有如今的1/3。在欧洲，市售价格每公克则是50美元（约新台币1390元）

栽植罂粟的泽柯利亚（Zekria）也说价格暴涨，并说他的鸦片价格从塔利班夺回政权之前的每公斤7500巴基斯坦卢比，目前翻涨至每公斤超过2万5000卢比。

天气变化、安全风险、政治动荡与边境封锁都足以影响变动不定的鸦片价格，不过似乎各方都认为，塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）上个月的一项声明造成价格骤升。

当时他告诉全球各国，塔利班不会坐视「毒品生产」，不过他还说，需要国际间的支持，栽植罂粟的农民才能弃绝毒品交易。

于是禁止罂粟栽植的谣言在坎达哈省（Kandahar）随即传开。坎达哈省向来是塔利班的大本营，并且是阿富汗的鸦片制造及毒品走私的根据地

担心遭到报复而冒名泽柯利亚的罂粟农说，由于买家臆测可能会供货不足，「以致鸦片价格水涨船高」。

2000年，塔利班上回执政期间，曾禁止栽植罂粟，并声称依据伊斯兰教法应严禁种植，并且要彻底消灭这种作物。

2001年美国领导的联军瓦解塔利班政权后，即使西方国家挹注数以百万计的美元推动农业转型，像是改种植蕃红花等，但无法遏止罂粟栽植再度猖獗。

之后，丢掉政权的塔利班仰赖生产鸦片资助他们的叛乱活动，以对抗美国领导的联军。

根据联合国统计，2016年，塔利班的半数收入来自于毒品交易，其后阿富汗的鸦片产量年复一年居高不下，光是去年的产量大约是6300公吨。

阿富汗南部的罂粟农说，不可能根除毒品交易。联合国统计，阿富汗每年因毒品获利高达20亿美元。

© 2021 AFP