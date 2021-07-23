塔利班展开报复 美军阿富汗口译员惨遭斩首

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（法新社喀布尔23日电） 塔利班组织（Taliban）对协助美军的阿富汗口译员展开报复，美国有线电视新闻网（CNN）报导，一名曾帮美军翻译的阿富汗人开车经过塔利班岗哨时遭攻击，最终被拖下车斩首。

今年5月12日，32岁的阿富汗人帕迪斯（SohailPardis）从阿富汗首都喀布尔的住家开车前往柯斯特省（Khost）接妹妹，一起回家过开斋节。

这原本该是个阖家欢庆的时光，但在5小时车程他驾车穿越一片沙漠时，却在一座冈哨被塔利班分子拦下。

就在几天前，帕迪斯才刚跟朋友说，他接获塔利班发出的死亡威胁。塔利班发现他替美国陆军当过16个月的翻译。

他的朋友、也是同僚艾尤比（Abdulhaq Ayoubi）告诉CNN： 「他们告诉他，『你是美国人的间谍，你是他们的爪牙，你是异教徒，我们会杀了你和你的家人』。」

帕迪斯经过冈哨时，踩紧油门，加速前进。但从此之后，没有人见过他活着的身影。

目击这一幕的村民告诉「红新月会 」，塔利班朝帕迪斯的车开枪，车子打转然后停了下来。他们把帕迪斯拖下车，接着将他斩首。

帕迪斯是上万名曾替美军翻译的阿富汗人之一。随着美军撤离留驻20年的阿富汗，塔利班的掌控地区扩大，这些人的性命堪忧。

塔利班曾在6月发表声明说，不会伤害曾为外军工作的人。塔利班发言人告诉CNN，他们正在厘清上述事件真相，并表示有些事情的真相，和描述并不相同。

然而，与CNN对谈的翻译人员表示，他们的性命受到威胁，因为随着美军撤离，塔利班已经开始动手。在战争最激烈时期，曾有多达10万名美军参与北大西洋公约组织（NATO）的行动，驻扎阿富汗。

艾尤比说：「我们在这里提心吊胆，塔利班不会对我们仁慈。」

7月14日，美国发动撤离行动「盟友避难行动」（Operation Allies Refuge），口译员和家属将先撤至美国的海外军事基地，之后再到美国或其他地方安顿下来，目前大约有1万8000名曾替美军工作的阿富汗人提出申请。

帕迪斯死后留下1名9岁女儿，目前由他的弟弟沙哈克（Najibulla Sahak）照料。他告诉CNN，一家人基于安全因素，已经离开喀布尔，忧心成为下一个报复对象。

塔利班声称现已掌控90％阿富汗边境，但阿富汗国防部今天表示，这 「完全是谎言 」，坚称边境仍掌握在政府军手上。

阿国国防部副发言人阿曼（Fawad Aman）告诉法新社： 「这是没有根据的宣传花招。」（译者：戴雅真/核稿：张佑之）

© 2021 AFP