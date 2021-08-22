塔利班得势 英前首相布莱尔谴责美军撤出阿富汗

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（法新社伦敦21日电） 英国前首相布莱尔2001年决定与美国联手征战阿富汗，如今阿富汗重回武装组织塔利班（Taliban）之手，布莱尔今天谴责英美「抛弃」阿富汗的作法「危险」又「没必要」。

这是阿富汗政府上周末垮台后，布莱尔（Tony Blair）首次公开评论这次危机。他批评美国撤军动机「愚蠢」，不是「基于大战略、而是出于政治考量」。

布莱尔在自己的「布莱尔全球变化中心」（Tony Blair Institute for Global Change）网站写了一篇洋洋洒洒的专文，表示「抛弃阿富汗及其人民是场悲剧，危险且没必要，又不符合他们与我们的利益」。

他写道：「我们没必要这么做，（但）我们选择这么做。」

「我们屈从于愚蠢的政治口号，宣称要终结『这场无尽之战』，彷佛2021年我们的战斗情况还跟10年、20 年前的投入程度相仿。」

布莱尔此文将被视为对美国总统拜登（Joe Biden）的直接攻诘。去年拜登选总统时曾多次使用「无尽之战」这个词。

布莱尔力挺以美国为首军事干预阿富汗和伊拉克的行动，在英国海内外都是争议人物。他认为，现在撤军让「全球每一个圣战团体都在欢呼」。

布莱尔还说：「俄罗斯、中国与伊朗将藉机牟利。任何获得西方领袖承诺的人，都将合理怀疑承诺的可靠性。」

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）今晚也承认，俄罗斯与中国现在会在阿富汗扮演更重要的角色。

拉布告诉英国「周日电讯报」（The Sunday Telegraph）：「我们将必须引进具有潜在温和影响力的国家，诸如俄国与中国，无论这有多不自在。」

© 2021 AFP