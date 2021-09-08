塔利班成立阿富汗政府 美国务卿将与盟国举行线上会议

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（法新社8日电） 阿富汗武装组织塔利班（Taliban）宣布成立强硬派政府，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天将在德国，与因美国撤军而受到震撼的国家举行线上会谈。

布林肯搭机离开阿富汗空运行动的最大转运中心卡达，前往位于德国兰斯坦（Ramstein）的美国空军基地，访视从阿富汗撤离到此的数千名疏散者。

布林肯将在兰斯坦与德国外长马斯（Heiko Maas）见面，之后两人将主持一场20国外长的线上会议，讨论未来针对阿富汗的行动。

美国可能会寻求国际对塔利班加强施压，敦促他们履行让选择离境的阿富汗人离开的承诺。

塔利班昨天宣布成立阿富汗看守政府，成员中没有女性，清一色是塔利班成员，内政部长还因涉恐怖主义而遭美国追捕。参与线上会议的国家也可能在今天的会谈上协调如何跟这个政府打交道。

美国表示，华府对阿富汗政府的组成「深感关切」，将依据阿富汗的行为做出判断。美国官员已强调，要华府正式承认塔利班政府，目前仍遥不可及。

布林肯也说，尽管美国史上最长的一场战争已经结束，华府将与盟友合作，在阿富汗运用外交与经济影响力。

© 2021 AFP