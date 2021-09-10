塔利班执政下 阿富汗历史文物保存面临危机

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（法新社喀布尔10日电） 位在阿富汗巴米扬（Bamiyan）的文化中心原本8月就该完工，以展示这处名闻遐迩遗址内的文化遗产。近日夺回阿富汗政权的塔利班20年前炸毁遗址里2尊历史悠久的大佛像。

不过，揭幕剪彩仪式现在还得再等等。阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）所向披靡长驱直入首都喀布尔（Kabul）后，一切都喊卡。

联合国教科文组织（UNESCO）的德朗河（Philippe Delanghe）说：「一切都戛然而止。」联合国教科文组织表示，他们还在等待新政权的决定。

巴米扬（Bamiyan）位于喀布尔以西约175公里处，当地山壁里刻有2尊具有1500年历史的大佛像。2001年3月，塔利班费时数周用炸药和大炮摧毁这些珍贵的文化遗产。

今年2月塔利班曾表示，阿富汗的历史文物是国家「历史、认同和丰富文化」的一部分，并说「所有人都有义务大力保护、看顾及保存这些巧夺天工艺品」。

阿富汗最重要的文化遗产，还包括位于梅斯艾奈克（Mes Aynak，意为小铜矿场）的佛教神龛，以及名列联合国教科文组织世界遗产名录（World Heritage Site）的12世纪建物贾姆尖塔（Minaret of Jam）。

然而，塔利班自从夺权后，没再提及维护文化遗产。令人担忧的不止于此，8月中旬巴米扬居民指控塔利班炸毁一名备受尊崇的哈扎拉族（Hazara）领袖雕像。阿富汗哈扎拉族信奉伊斯兰教什叶派，过去饱受伊斯兰主义分子迫害，这名领袖在1990年代遭到塔利班杀害。

法国阿富汗考古代表团（French Archaeological Delegation in Afghanistan，DAFA）主席马奇斯（Philippe Marquis）表示，接下来会发生什么事，他不敢掉以轻心。

许多人也替位在喀布尔的阿富汗「国家博物馆」（National Museum）感到担忧。这座博物馆在前苏联撤军阿富汗后1992至1996年的内战期间，以及1996至2001年塔利班首次执政期间，都逃过遭洗劫一空命运。

但有些人担心，阿富汗国家博物馆现在可能遭到大规模洗劫。一如伊拉克与叙利亚境内爆发冲突后，当地极端武装分子藉由在黑市拍卖古文物筹款。

国际间援助阿富汗文化保护的挹注资金如今也暂停，且何时恢复不得而知。

许多从事文化遗产保护的阿富汗人纷纷避走海外，或是四处躲藏且噤若寒蝉。

一名巴米扬省政府官员说，塔利班8月初攻陷当地后，武装分子捣毁了文化部门保有的器物与艺品。

这位官员表示：「我很难过，但我无法提出抗议。我无法保证他们不会指控我崇拜偶像，然后把枪口对准我杀了我。」（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2021 AFP