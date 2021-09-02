塔利班批准阿富汗板球队出国比赛 掌权后首见

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（法新社喀布尔2日电） 阿富汗掌权组织塔利班（Taliban）已批准上台后首次板球国家队出赛，令人看好在奉行伊斯兰主义新政府统治下的阿富汗，将如常继续参与国际运动赛事。

阿富汗板球联盟（Afghanistan Cricket Board）执行长辛瓦里（Hamid Shinwari）告诉法新社：「我们已获准派队伍前往澳洲。」

塔利班上回首度在阿富汗执政、至2001年遭到推翻期间，禁止大多数休闲活动，包括多项运动；各体育场也充作公开行刑场地。

不过，身为强硬派伊斯兰组织的塔利班并不介意板球，而这项运动也受到许多塔利班战士欢迎。

塔利班8月夺下阿富汗首都喀布尔（Kabul）、取得政权后，承诺这次统治将不会实行如上次一般严格的伊斯兰教法。

阿富汗将参与的板球对抗赛（Test cricket）定于11月27日至12月1日在澳洲荷巴特（Hobart）举行。比赛原定去年举行，因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和旅行限制而延后一年。这将是阿富汗队首次赴澳洲参加板球对抗赛。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP