塔利班拟打造阿富汗大军 纳入旧政权官兵

（法新社喀布尔21日电） 塔利班负责军队转型的官员哈基米（Latifullah Hakimi）今天表示，塔利班正在为阿富汗建立一支「大军」，将纳入为旧政权服务的官兵。

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哈基米今天也告诉媒体，以美国为首的部队去年混乱撤军期间，据称让81架直升机和飞机无法服役，但他们已修复了其中的一大半。

他表示，塔利班去年闪电接管阿富汗期间，取得武器装备控制权，当中包括30多万件轻型武器、2万6000件重型武器，以及约6万1000辆军车。

阿富汗武装部队在去年8月31日以美国为首的部队撤军之前，不敌塔利班的猛攻而溃散，他们弃守基地，留下所有的武器和车辆。

塔利班承诺对所有与旧政权有关的人进行大赦，但几乎所有高级政府官员和军方官员都在最后几天透过空中撤离的12万多人当中。

然而，仍有许多士兵回归平民生活，他们因害怕遭到报复而保持低调。

联合国1月表示，去年8月以来，超过100名和旧武装部队有关的人遭杀害。

不过，哈基米坚称，塔利班的大赦很成功。

「假如没有发布大赦令，我们恐怕会目睹非常糟糕的情况。」

阿富汗目前实际上处于破产状态，该国70亿美元的海外资产已遭美国扣押。

© 2022 AFP