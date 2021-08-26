塔利班掌权中亚不安 阿富汗邻国向俄罗斯买武器

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（法新社莫斯科26日电） 阿富汗民兵组织塔利班夺回政权后，俄罗斯当局今天说，位于中亚的阿富汗邻国纷纷向俄国下订单，购买武器与直升机等军备。

法新社报导，塔利班迅雷不及掩耳之势夺回政权引起这些国家担忧。阿富汗的中亚邻国多数是前苏联时期的附庸国，莫斯科当局在它们境内设有军事基地。

俄罗斯国营武器出口商罗斯波隆出口公司（Rosoboronexport）负责人米科夫（Alexander Mikheev ）告诉官媒「俄罗斯新闻社」（RIA-Novosti）：「我们已经接到很多笔来自中亚多国的订单，采购俄制直升机、枪炮与现代边界保护系统。」

虽然俄罗斯对于阿富汗的新领导班子维持审慎乐观立场，不过俄国警告，有好战分子混杂在难民中进入周边国家。

乌兹别克与塔吉克于本月初在两国接近阿富汗边界处，会同俄罗斯进行联合军事演习；以俄罗斯为首的军事同盟「集体安全公约组织」（Collective Security Treaty Organisation, CSTO）会员国，也预定9月7日至9日在吉尔吉斯进行联合军演。

「国际传真社」（Interfax）报导，CSTO新闻发布单位指出，9月间的军演将着重于「歼灭入侵某个CSTO会员国领土的非法武装团体」。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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