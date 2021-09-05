塔利班掌权军火商大发利市

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（法新社阿富汗巴瓦益5日电） 塔利班夺回政权，让阿富汗的未来充满不确定性，也损害经济，但军火商人穆罕默德（Khan Mohammad）反倒大发利市。

他的店开在塔利班的诞生地、阿富汗南部坎达哈省（Kandahar）的巴瓦益地区（Panjwai），夹在一家药局和一家杂货店之间，新鲜货源不断涌入。

店里墙上挂着迷彩战斗背心和子弹背带，穆汉默德炫耀着他的商品，包括美国制的史密斯威森（Smith & Wesson）手枪与子弹带。

前方玻璃柜展示着更多手枪、手榴弹、无线对讲机，以及一罐罐的子弹。

穆汉默德解释，内战的结束，让许多拥有武器的人觉得不再需要它们了。他说：「在家里放枪很多年的人，把武器拿来店里。」

但也有顾客排队买枪。他说：「我们买来，卖给圣战者。」意指塔利班。「塔利班不允许其他人拿走（武器）。」

穆汉默德不只买卖武器，也卖装饰品。天花板上挂着白色的塔利班棒球帽，上头印着穆斯林信仰宣言。塔利班的旗帜正在特价中。

巴瓦益另一家商店用塔利班巨大旗帜和最高层领导人的照片作为装饰，贩卖的商品更厉害，包括多种突击步枪，从AK-47到美国制的M4和M16都有，甚至还有轻机枪。

根据联合国与西方观察机构，塔利班多年来从黑市购买武器与弹药，也从战场与废弃的军事岗哨取得武器与装备。近来阿富汗政府军的溃败，让塔利班的弹药库充盈不少。

除了大量美国制武器外，阿富汗新执政者也取得不少装备和车辆，包括悍马、装甲运兵车，以及至少一架还能使用的黑鹰直升机。

© 2021 AFP