塔利班掌权后第一个开学日 喀布尔大学校园冷清

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（法新社喀布尔6日电） 阿富汗武装组织塔利班正式掌权，首都喀布尔今天迎来新体制下的第一个开学日，校园却空空荡荡，教师和学生都面临许多严格的新规定。

塔利班曾于1996年到2001年掌权，当时阿富汗女性自由严重受限，不得接受高等教育。如今塔利班承诺放宽规定，允许女性就读私立大学，但衣着和行动上仍有许多限制。

塔利班表示，女性只能穿裹住全身的长袍或只露出眼部的罩袍去上课，且必须男女分班。

喀布尔的加尔吉斯坦大学（Gharjistan University）校长拉马尼（Noor Ali Rahmani）说：「本校学生不接受这种规定，我们将必须关闭学校。」他还说：「我们的学生包头巾，不穿全身罩袍。」

塔利班教育机关昨天发布一份很长的文件说明在教室上课的措施，规定男女须分班；若人数在15人以下，至少要用帘子隔开。

但拉马尼接受法新社访问时表示：「我说我们不接受，因为这很难做到。我们也说，这不是真正的伊斯兰教，可兰经没这么指示。」

塔利班20年前垮台后，阿富汗成立了许多私立学院和大学，这些学校的女学生如今只能上女教师或「年长男性」的课，且只能从女性专用门进出，还必须比男生早5分钟下课，以免在教室外碰上。

至于在公立大学方面，塔利班目前尚未说明规定。

校园实施新制，有些学生反倒松了一口气，因为至少女性在新的塔利班政权下还能上大学。

负责阿富汗女性奖学金计画的巴曼（Zuhra Bahman）在社群媒体上说，她和一些学生谈过，「虽然要包头巾，她们很高兴能回到学校」。

巴曼表示：「塔利班开放大学让女性就读，是很重要的进步。让我们继续努力在其他权利和自由上达成共识。」

喀布尔的伊本．西纳大学（Ibn-e Sina University）发言人塔吉里（Jalil Tadjlil）表示，男女学生早就从不同门出入。他告诉法新社，校方无权对这些决定置喙，学生人数少只能归咎于「当前的不确定性」。

有人在网上分享伊本．西纳大学上课的照片，内容是6名女生与其他男生在同一间教室，分左右两边坐，中间隔着从天花板垂下的布帘。

通常，暑假过后的校园走廊在开学第一天总是有很多学生，但今天，喀布尔的大学校园出席率奇低，这让教育界领袖不得不思考有多少具天赋的年轻人逃离阿富汗。

加尔吉斯坦大学电脑科学教师拉玛赞（Reza Ramazan）表示，女生上学的风险特别高，尤其是通过检查哨的时候，「塔利班会检查她们的手机和电脑」。

28岁的电脑科学系男生胡笙（Amir Hussein）说，塔利班接管国家后，「一切都彻底变了」，「很多学生对学业不再感兴趣，因为他们不知道未来会是什么样。他们大多只想离开阿富汗」。

© 2021 AFP