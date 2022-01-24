塔利班掌权后首访欧 与西方代表闭门会面

（法新社奥斯陆24日电） 塔利班和西方外交官今天在挪威的奥斯陆举行会谈，讨论阿富汗的人道危机和人权，尤其是女性的人权。

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这是塔利班去年8月重新掌权后，首次出访欧洲，将和美国、法国、英国、德国、义大利、欧盟和挪威的代表会面。

塔利班代表团则由外长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）领军。

这场由挪威促成的闭门会议在奥斯陆郊区的索里亚饭店（Soria Moria Hotel）举行。

这项会议料聚焦在人道危机。塔利班去年8月重新掌权后，阿富汗的人道局势恶化。

20年前被推翻下台的塔利班重新掌权后，国际切断援助，在连年严重的干旱后，阿富汗数以百万计民众已面临粮食短缺。

目前世界上尚未有国家承认塔利班政权，挪威外交部长修伊特费特（Anniken Huitfeldt）强调，这次会谈「不代表合法化或承认塔利班政权」。

「但我们必须和实际上的当权者会谈。我们不能坐视政治局势导致人道灾难恶化。」

与此同时，塔利班政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）22日告诉法新社，塔利班希望这次的会谈有助于「将战争的氛围转变为和平的局势」。

© 2022 AFP