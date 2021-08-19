塔利班掌权店面女性图像遭损毁 喀布尔市容改变

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（法新社喀布尔19日电） 阿富汗首都喀布尔商店店面的女性图像被覆盖或损毁，这是民兵组织塔利班夺回政权数日以来，喀布尔市容快速变化的迹象。

法新社报导，自从2001年美国领导的多国军事行动瓦解塔利班政权20年来，数以百计曾经被禁而歇业的美容院，在喀布尔市区的大街小巷重新开张。

这些美容院主要的营业项目包括美妆与美甲，服务爱美的女性。以往阿富汗的妇女成年就不得在公众面前抛头露面。

不过当塔利班的部队进逼喀布尔，市区内的美容院中，至少一家开始刷白店面外墙的广告，以覆盖流露幸福微笑，穿着白纱的新娘图像。

另一家被目击在17日拉下铁门的美发沙龙，当时塔利班民兵肩上扛着枪在街道两侧巡逻，下令这家美发沙龙拿黑色喷漆涂掉墙面上模特儿的面容。

上个月有个在喀布尔经营美容院的业主告诉法新社，若塔利班夺回政权，她势必得被迫结束营业。

现年27岁不愿透露真实姓名的这位业主说：「若他们回来了，我们绝不会享有当前所拥有的自由，他们就是不要妇女就业。」

目前塔利班想对外推出新论述，宣扬他们已淡化若干比较极端的立场，像是发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid ）自夺回政权后首次召开的正式记者会中表示，往昔世人眼中的这个叛乱团体「承诺，依据伊斯兰教原则让妇女就业」。

不过阿富汗民众与国际社会对于他们信誓旦旦的承诺仍存疑。

塔利班势力挺进的同时，也传出许多还没出阁的女子及寡妇被迫嫁给塔利班民兵的报导，塔利班发言人则驳斥这是「恶意宣传」。

何况往昔塔利班执政期间，曾公然在城市的广场与运动场执行鞭刑及处决，包括拿石头扔奸夫淫妇至死为止等。如今全球依然非常关切塔利班残害人权的劣迹。

塔利班执政后，阿富汗妇女的未来将会如何，仍是充满变数。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP