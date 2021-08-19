塔利班掌权 国际资金断援阿富汗

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（法新社华盛顿18日电） 尽管塔利班（Taliban）迅速接掌阿富汗政府，国际货币基金（IMF）宣布，将不提供阿富汗援助。

法新社报导，总部位于华府的国际货币基金发言人今天表示，由于喀布尔（Kabul）领导政权未确定，他们决定冻结对阿富汗的援助。

国际货币基金的援助，包括现行的3.7亿美元贷款计画，也包含以特别提款权（Special Drawing Rights ，SDR）的形式存取储备。

IMF官员表示：「援助案一如往常，IMF的决定取决于国际社会观点。」

IMF也对未获重要成员国政府承认的其他政权采取类似行动，诸如委内瑞拉就是。

阿富汗中央银行总裁艾哈迈迪说，IMF准备在8月23日，对符合资格会员国分配价值6500亿美元的特别提款权（SDRs），其中阿富汗可分配约3.4亿美元。

IMF于去年11月同意提供阿富汗贷款，以协助阿国经济从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中复苏，今年6月核放最新一笔款项3.7亿美元。

此外，世界银行（World Bank）在阿富汗正在进行的发展计画有20多个，自2002年以来已经提供53亿美元援助，其中多数为补助金。

在世银忙着撤出驻阿富汗的工作人员时，这些计画未来动向不明。

同时，西联汇款（Western Union）今天宣布，暂时中断对阿富汗的电汇；电汇是阿富汗民众另一个重要的现金来源。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP