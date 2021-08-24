塔利班掌权 阿富汗媒体命运未卜

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（法新社喀布尔24日电） 塔利班接管阿富汗后，成千上万的人逃离当地，其中包括数十名媒体记者。法新社报导，多数外媒记者都已在公司协助下撤离，至于跑不了的当地媒体工作者，恐将面临未知命运。

尽管塔利班官员曾多次保证，未来媒体将可继续自由运作，记者也毋须担心遭到骚扰或伤害，但该组织重新掌权，仍被视为对当地媒体的严重打击。

在1996年到2001年、塔利班首度统治阿富汗期间，该国可说根本没有媒体。塔利班以「不道德」为由，禁止电视、电影与各种娱乐，部分电子产品也被认为不符合伊斯兰精神。

当时，全国只有一个广播电台「伊斯兰教法之声」（Voice of Sharia），专门播放政府宣传和伊斯兰节目。

2001年塔利班垮台后，在美国支持的政府管理下，阿国私人电视台、广播电台等媒体数量大幅成长。除了新闻之外，电影、肥皂剧、达人秀、音乐影片也如雨后春笋般出现。

无国界记者组织（RSF）本月引述国家媒体联盟说法表示，阿富汗如今拥有逾50个电视台、165个电台，以及数十种出版品。

阿国媒体的蓬勃发展，也为原本被塔利班排除在公共生活、教育和工作场所外的女性，提供了更多空间和机会。

阿国各地有数百名女性在萤光幕前或幕后工作，担任记者、制片、主持、表演等工作。

此外还有数十名阿籍记者，替外国媒体工作。

然而，正如塔利班也曾就女权和大赦等问题给出承诺，阿富汗的记者也很难相信这些承诺会兑现。

最近数周，随着塔利班持续攻城掠地，挺进喀布尔，数十家电视台和广播电台都已停播或遭占领。

据报导，塔利班战士近日一直挨家挨户寻找反对派人士，其中也包括异议记者。

事实上，阿国记者的恐惧与不信任感确实不是空穴来风。对记者来说，长期以来该国都是世界上最危险的国家之一。据保护记者委员会（Committee to Protect Journalists）的统计，自2001年以来，至少有53名记者遭到杀害。

阿国变天后，许多记者已躲藏起来，还有一批外媒记者搭机离开。然而，对于没有外媒帮助的媒体工作者来说，逃离堪称「不可能的任务」。

一名22日离开阿国的资深记者在推特上抒发心情，称局势彻底失去控制，「我的梦想和抱负都被屠杀了，这是我生命中悲惨的一天」。

© 2021 AFP