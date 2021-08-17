塔利班掌阿富汗恐掀难民潮 土耳其伊朗头疼

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（法新社巴黎17日电） 民兵组织塔利班迅速接管阿富汗，让区域大国伊朗与土耳其头疼。两国虽有机会提升影响力，却也都不希望再来一波难民潮，尤其它们目前都在对抗COVID-19疫情和自身经济困境。

分析家表示，之后局势会如何发展，一切得看这项未知因素：塔利班（Taliban）是否改采较温和的立场，允许国际合作，抑或是重返导致它们在2001年911恐攻后被推翻的极端主义。

智库欧洲外交关系协会（ECFR）高级研究员艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）告诉法新社：「现况无疑对土耳其构成巨大风险，伊朗也很可能沦为输家，如果塔利班走上老路，提供避风港（给伊斯兰极端分子）的话。」

很多想去欧洲的难民会借道伊朗前往土耳其，两国都面临大量难民涌入的风险，且早已收容大量难民━土耳其境内有360万名叙利亚人，伊朗境内则有350万名阿富汗人。国内民众忍耐力已到极限。

与此同时，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情重创伊朗，把这个本就面临制裁之苦的国家进一步推向危机。土耳其经济成长不再亮丽，让总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）的支持度逐渐失去保障。

艾尔段上周表示，为确保和平，他准备好与塔利班领导阶层会面。伊朗强硬派新总统莱希（Ebrahim Rasi ）则称美国在阿富汗「战败」，是阿富汗实现和平的机会。

土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）今天提到，塔利班已就保护平民和外国人释出「正面讯息」，他希望塔利班会贯彻正向行动。

© 2021 AFP