塔利班接掌阿富汗 哈卡尼网络扮演关键角色

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（法新社喀布尔22日电） 塔利班（Taliban）部分高层领导人齐聚阿富汗首都喀布尔，讨论组成新政府，当中包括阿富汗最恐怖好战分子团体哈卡尼网络（Haqqani）的代表。

哈卡尼网络被指控犯下部分近年来死伤最惨重的攻击行动，夺走平民、政府官员与外国士兵的性命。

在塔利班上周接管阿富汗后，尽管哈卡尼网络恶名昭彰，仍预料将在新政权中扮演关键角色。

● 哈卡尼网络领袖是谁？

影子组织哈卡尼网络由着名反苏联圣战分子哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）创立。哈卡尼曾是美国中央情报局（CIA）的重要资产，在美国和巴基斯坦协助下，于反苏联占领阿富汗的战争中成为游击队领导人。

苏联退出阿富汗后，哈卡尼与外国圣战分子有密切联系，包括「盖达组织」首脑宾拉登（Osama binLaden）。

哈卡尼之后与1996年取得阿富汗政权的塔利班结盟，并担任部长职位，直到塔利班在2001年被美国领导势力推翻。

塔利班2018年宣布哈卡尼久病逝世，他的儿子西拉杰丁．哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）正式接掌哈卡尼网络。

由于具备强大财力与军事实力，加上冷酷无情的名声，哈卡尼网络虽然隶属塔利班旗下，但其实属于半自主性质。

哈卡尼网络以阿富汗东部为主要基地，据信触角也延伸过边境，达到巴基斯坦西北部。

哈卡尼网络近年来在塔利班领导阶层占据更显着的位置，西拉杰丁．哈卡尼在2015年被任命为塔利班第二把手。

西拉杰丁的弟弟阿纳斯（Anas）曾被阿富汗政府下狱，并一度遭判处死刑。但从喀布尔上周末沦陷以来，他与阿富汗前总统卡赛（Hamid Karzai）及前行政长官阿布杜拉（Abdullah Abdullah）举行多次会谈。

● 大家为何惧怕哈卡尼？

哈卡尼网络是美国点名的恐怖组织，并受到联合国制裁，被认为过去20年间在阿富汗发动多起最骇人且死伤最惨重的攻击事件，是对阿富汗政府及美国领导的北大西洋公约组织（NATO）军队造成最危险威胁的派系之一。

哈卡尼网络以运用自杀炸弹而恶名昭彰，像是驾驶装满炸药的汽车或卡车，并有能力策画复杂且能造成巨大伤亡的攻击事件，主要攻击对象包括军事设施与使馆。

根据美国国家反恐中心（NationalCounterterrorism Center），2013年10月，阿富汗军方在阿富汗东部截获一辆哈卡尼的卡车，上头载有多达28公吨爆裂物。

哈卡尼也被指控策画暗杀行动，包括2008年试图暗杀时任阿富汗总统的卡赛，并多次绑架官员与西方国家公民要求赎金或换囚。

哈卡尼网络对塔利班的战力贡献甚大，联合国监察机构6月在报告中称，哈卡尼网络是塔利班「战备状况最好的部队」，并称哈卡尼维系塔利班与盖达组织之间的「基本联系」。

● 哈卡尼网络在新塔利班政权扮演何种角色？

哈卡尼网络在塔利班政治计画中扮演重要角色，塔利班在喀布尔商议组成新政府时，至少有2名哈卡尼领袖参与。

分析家指出，西拉杰丁．哈卡尼6年前正式晋升为塔利班副领导人，更加巩固哈卡尼网络的地位。

而他的弟弟阿纳斯在2019年被阿富汗政府释放，被认为是协助启动美国与塔利班直接谈判、最终促成美军撤军的关键。

阿纳斯与卡赛谈判同时，他的叔叔卡利．哈卡尼（Khalil Haqqani）20日则被目击到在喀布尔主持祷告。西拉杰丁和卡利都是美国政府通缉犯，悬赏金额高达数百万美元。

© 2021 AFP