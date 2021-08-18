塔利班接管阿富汗 恐令全球圣战分子士气大振

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（法新社巴黎18日电） 美国占领20年后，塔利班（Taliban）重新接管阿富汗。分析人士表示，尽管塔利班与另一个极端主义组织伊斯兰国（IS）关系不睦，但这种局势恐怕仍可能激励全球圣战分子更大胆。

塔利班迅速推翻西方支持的阿富汗政府，这为圣战分子提供范例，证明即使伊斯兰国在叙利亚及伊拉克溃败，耐心和谨慎的战略仍会带来回报。

今年适逢宾拉登（Osama bin Laden）领导盖达组织（Al Qaeda）发动「911恐怖攻击」的20周年，宾拉登当年在塔利班治下的阿富汗策划攻击和躲避追缉，因此塔利班此刻再度掌权，具有特殊意义。

总部位于纽约的智库苏凡中心（Soufan Center）研究部门主任克拉克（Colin Clarke）告诉法新社：「对世界各地的圣战组织来说，塔利班的胜利就像一剂强心针。这让他们相信自己可以驱逐外国势力，甚至是像美国这样的军事强国。」

克拉克表示：「我预计（全球圣战组织的）宣传战将在911事件的20周年纪念日达到高点。这也会让北美洲到东南亚的圣战分子士气大振。」

乔治华盛顿大学极端主义计画研究人员塔米米（Aymenn Jawad Al-Tamimi）也说，尽管阿富汗基本教义派与伊斯兰国之间存在敌意，但塔利班的例子将鼓励世界各地的圣战分子持续奋斗。

塔米米说：「我认为，当其他团体看见塔利班欢庆胜利，他们就会觉得，只要继续奋战，最终敌人就会崩溃。…他们希望，支持他们所对抗政府的西方国家最终都会自动撤退。」

事实上，盖达组织的宣传部门Al-Thabat已对塔利班接管阿富汗表示欢迎。该部门称：「巴基斯坦、克什米尔、叶门、叙利亚、加萨、索马利亚和马利的穆斯林和圣战士都在庆祝阿富汗解放，还有伊斯兰教法能在该国实施。」

© 2021 AFP