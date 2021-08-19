塔利班改头换面大打公关战 却没人敢相信

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（法新社喀布尔19日电） 阿富汗民兵组织塔利班再度掌权后似乎发动猛烈公关攻势，又是微笑对记者，又是街头自拍，甚至接受女记者电视专访，彷佛告诉世人这回统治将不同。但塔利班2.0版说服力恐不高。

塔利班（Taliban）在1996至2001年间的残暴统治留下的记忆，以及其后近20年叛乱期间杀害了数以万计的人，这些事实都深刻烙印在阿富汗人民脑海，尤其女性和宗教少数族群更是难以忘却。

而现在的塔利班给了哪些承诺？

塔利班长年发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）17日在个人首场记者会上表示，新的塔利班政府和20年前相比，「在意识形态和信仰方面，并没有差异」；但「根据经验累积、成熟度和对事务的洞察，无疑会有许多不同」。

他接着一样样点名：包括给所有人完全特赦、女性将有受教育和就业等权利、媒体将独立自由，以及在种族和宗派间存在根深蒂固嫌隙的阿富汗，将组成包容各方的政府。另一名塔利班官员也坐下来接受一名女记者电视专访，来强调这些改变。

塔利班还承诺，不会允许阿富汗的土地被利用来当作打击其他国家的基地，且他们想要成为国际社会的一员。

塔利班并做出可能是所有行动中最惊人的一举，他们派代表参加什叶派最重要节日之一阿舒拉节（Ashura）的庆典。对于塔利班在内许多立场强硬的逊尼派人士来说，什叶派在他们眼中是异教徒。

不过，所有这些承诺都有个但书：一切必须符合塔利班诠释的伊斯兰教信条。

但塔利班的可信度为何如此低？

因为几乎所有人都没忘记，塔利班上回执政时，在阿富汗实行他们极度保守的伊斯兰教法版本，包括女性被排除在公共生活外、女孩不能上学、娱乐活动被禁止及实施严刑峻罚，例如通奸罪处以石刑。

国际间还谴责当时的塔利班政府大肆屠杀百姓，尤其是什叶派等宗教少数族群人口。即使塔利班当年因包庇盖达组织（Al-Qaeda）和其首脑宾拉登（Osama binLaden），而于2001年遭到推翻，但其后阿富汗境内的什叶派仍一直是致命炸弹攻击和刺杀行动锁定的对象。

塔利班25年前首度攻陷阿富汗首都喀布尔（Kabul）时，也承诺会大赦敌手，和他们上周的做法很类似。当时的塔利班领导人欧玛（Mullah Omar）1996年9月25日告诉喀布尔居民：「我们不相信任何形式的报复。」

但2天后，塔利班便枪杀了前总统纳吉布拉（Mohammed Najibullah），并把他血淋淋的尸体拖出去吊在一根柱子上。

尽管现在的塔利班试图展现温和的新面孔，但仍有报导传出他们的战士骚扰记者，或在境内某些地方阻止女性进入大学。

此外，喀布尔一带店面的女性广告图像被人遮盖或涂毁；在阿富汗乡间或较小城市也传出塔利班的执法人员粗暴对待民众。

而穆贾希德17日召开记者会谈及新闻自由的地方，在塔利班攻陷喀布尔的一周多前，他们才宣称在同个地点击毙了阿富汗政府媒体中心主任。

在阿富汗南部城市坎达哈（Kandahar）经营一个女性教育慈善组织的杜朗尼（Pashtana Durrani）接受英国第四频道（Channel 4）访问时指出：「他们现在有更好的公关。…他们能说英语，能和国际媒体沟通。」

「他们在记者会上说的和实际做的，却是不同的两件事。他们没有改变过，这是严肃的事实。他们还是同样的人。」

英国首相强生（Boris Johnson）18日也呼应美国等政府提出的警告。他说：「我们将依据这个政权所做的选择和采取的行动来评判它，而非依据它所言。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP